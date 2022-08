Cuffie JBL T750BTNC Over-Ear a meno di 80 euro su Amazon

Divertiti grazie alle cuffie over-ear wireless TUNE 750BTNC con cancellazione del rumore di JBL. La tecnologia ANC lavora per eliminare i fastidiosi suoni ambientali, contribuendo a darti un’esperienza audio pura, indipendentemente da dove ti trovi. Puoi riprodurre l’audio in streaming tramite Bluetooth e goderti la cancellazione del rumore fino a 15 ore con una carica completa o fino a 30 ore con il cavo audio incluso. Acquista le cuffie su Amazon a soli 79,99€ invece di 129,00€.

Queste cuffie over-ear sono inoltre dotate di un microfono integrato per chiamate in vivavoce o per impartire comandi all’assistente digitale del tuo dispositivo mobile. Con il supporto per la tecnologia multipoint, puoi accoppiare più dispositivi e passare facilmente da uno all’altro. Le TUNE 750BTNC utilizzano driver da 40 mm e la tecnologia audio Pure Bass Sound di JBL fornisce bassi potenti e una riproduzione audio dinamica.

La tecnologia Multipoint ti consente di accoppiare queste cuffie con più dispositivi abilitati Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, puoi ascoltare un video in streaming sul tuo tablet, quindi passare allo smartphone per rispondere a una chiamata in arrivo.

Le cuffie TUNE 750BTNC offrono fino a 15 ore di riproduzione audio sia durante lo streaming tramite Bluetooth che utilizzando la cancellazione attiva del rumore. Puoi aumentare la riproduzione fino a 22 ore se disattivi l’ANC, ma se preferisci ascoltare più a lungo, usa il cavo audio incluso invece del Bluetooth e lascia l’ANC attivo. Questo ti dà fino a 30 ore di riproduzione.

Caratteristiche aggiuntive:

Design pieghevole per facilitare il trasporto

Audio integrato e controlli delle chiamate sul padiglione

Ci vogliono 2 ore di tempo per ricaricare la batteria

Grazie allo sconto del 38% puoi acquistare le cuffie su Amazon ad un prezzo incredibile, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.