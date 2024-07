Cuffie JBL: modello PREMIUM al 48% di sconto, PREZZACCIO su Amazon

JBL è un’azienda leader nell’ambito della produzione di dispositivi audio e cuffie e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 48% sulle sue cuffie, le 510BT per un costo finale di 25,99€.

Cuffie JBL 510BT in offerta: sconto folle

Le cuffie JBL T510BT offrono un’esperienza di ascolto senza fili di alta qualità, ideali per chi ama i potenti bassi e la comodità durante tutto il giorno. Con il rinomato JBL Pure Bass, trasmettono un suono ricco e coinvolgente direttamente dal tuo smartphone via Bluetooth, eliminando il fastidio dei cavi.

Grazie alla ricarica rapida tramite cavo USB Type-C, le cuffie JBL T510BT si caricano completamente in sole 2 ore, garantendo fino a 40 ore di riproduzione musicale continua. Inoltre, una funzione di ricarica veloce consente di ottenere 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica, ideale per sessioni di ascolto senza interruzioni.

Dotate di connessione Multipoint, le cuffie permettono di passare facilmente da un dispositivo Bluetooth all’altro, passando da un video sul tablet a una chiamata sul cellulare o attivando l’assistente vocale con il pulsante multifunzione integrato. Questa versatilità fa delle JBL T510BT un compagno ideale per multitasking e per un uso dinamico in diverse situazioni.

Il design leggero, confortevole e pieghevole rende le cuffie estremamente pratiche da indossare a lungo. Con padiglioni auricolari morbidi e un archetto imbottito, assicurano un comfort ottimale anche durante le sessioni prolungate di ascolto e sono facili da trasportare ovunque tu vada.

Su Amazon, oggi, le cuffie JBL 510BT vengono scontate addirittura del 48% per un costo totale e finale di 25,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.