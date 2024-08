Cuffie JBL: leggere, pieghevoli, qualità audio TOP e al 40% di sconto

JBL è un’azienda premium nell’ambito della produzione di cuffie e dispositivi audio e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 40% sulle cuffie JBL che vengono vendute a 35,99€.

Cuffie JBL ad un prezzo scontatissimo

Le cuffie JBL Tune 520BT offrono un’esperienza audio superiore, grazie al celebre suono JBL Pure Bass, noto per i bassi potenti che puoi apprezzare nei locali più rinomati al mondo. Queste cuffie sovraurali, dotate di Bluetooth 5.3, ti permettono di ascoltare la tua musica preferita senza fili, garantendo un suono chiaro e potente ovunque tu sia.

Uno dei punti di forza delle JBL Tune 520BT è la loro lunga durata della batteria: puoi goderti fino a 57 ore di riproduzione continua. E se hai poco tempo, la funzione di ricarica rapida tramite USB-C ti consente di ottenere 3 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica. Una ricarica completa richiede appena 2 ore, garantendo divertimento duraturo senza interruzioni.

Queste cuffie sono perfette anche per le chiamate, grazie alla funzione di chiamate a mani libere. Puoi facilmente controllare la tua musica e gestire le chiamate direttamente dai comodi pulsanti sul padiglione, mentre la funzione Voice Aware ti permette di ascoltare la tua voce mentre parli, per una comunicazione più naturale.

Progettate per la massima comodità e portabilità, le JBL Tune 520BT hanno un design pieghevole, materiali leggeri e morbidi cuscinetti con archetto imbottito, ideali per l’ascolto prolungato e per essere trasportate facilmente.

Su Amazon, oggi, le cuffie JBL vengono messe in offerta con sconto attivo del 40% per un costo totale e finale di 35,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.