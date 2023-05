CUFFIE IN OMAGGIO con Google Pixel 7A a soli 509€ su Amazon

Non perdere l’occasione di acquistare il nuovissimo Google Pixel 7A! Questo smartphone innovativo è ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 509€, e, se acquisti entro il 22 maggio, riceverai anche le cuffie Pixel Buds A in omaggio. Questa è un’offerta esclusiva che non puoi perdere!

Il Google Pixel 7A è dotato di un display OLED da 6,2 pollici con una risoluzione nitida e colori vivaci. La fotocamera principale da 12,2 MP ti permette di catturare foto dettagliate e nitide, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all’ottima capacità di ripresa notturna. Inoltre, la fotocamera frontale da 8 MP ti offre selfie chiari e brillanti per condividere i tuoi momenti speciali con amici e familiari.

Con il potente processore Qualcomm Snapdragon 750G, il Google Pixel 7A garantisce prestazioni fluide e reattive. Potrai eseguire le tue app preferite, giocare a giochi impegnativi e passare senza sforzo da un’attività all’altra. Inoltre, grazie alla batteria di lunga durata, potrai utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza problemi, e la ricarica rapida ti permetterà di recuperare rapidamente l’energia necessaria.

La sicurezza dei tuoi dati e della tua privacy è una priorità per Google, e il Pixel 7A non fa eccezione. Questo smartphone è dotato di un chip di sicurezza Titan M che protegge le tue informazioni sensibili e offre un’esperienza di utilizzo sicura e affidabile.

Non lasciare che questa offerta unica sfugga di mano. Acquistando il Google Pixel 7A a 509€ su Amazon entro il 22 maggio, otterrai anche le cuffie Pixel Buds A in omaggio. Questo smartphone ti offre prestazioni straordinarie, una fotocamera di qualità e un’esperienza utente intuitiva. Clicca qui per approfittare di questa promozione esclusiva e aggiornare il tuo smartphone con uno dei migliori dispositivi disponibili sul mercato.

