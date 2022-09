Quando si pensa al binomio formato da “wireless” e “musica” il primo pensiero va agli auricolari, come gli AirPods di Apple. Non c’è nulla di sbagliato, certo, ma perché non prendere in considerazione anche le cuffie over-ear?

Oggi su Amazon trovi le ottime cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 scontate del 22% e quindi acquistabili a soli 62,39 euro. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime e la consegna è garantita per il giorno successivo all’acquisto.

Con le cuffie ibride di Soundcore puoi ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti grazie ai driver da 40 mm di Life Q30. I diaframmi in seta altamente flessibili riproducono bassi potenti e acuti nitidi che si estendono fino a 40 kHz per una maggiore chiarezza.

I doppi microfoni di rilevamento del rumore rilevano e filtrano fino al 95% del suono ambientale a bassa frequenza per garantire che nulla ti distragga dalla tua musica. Personalizza la cancellazione del rumore di Life Q30 in 3 modalità: quella Mezzi riduce al minimo il rumore del motore degli aerei, quella Esterni riduce il rumore di traffico e vento e quella Interni attenua il rumore in uffici affollati con vociare in sottofondo.

Belle da vedere, perfette per ascoltare musica e… autonomia super: 40 ore di musica in modalità di cancellazione del rumore e fino a 60 in modalità standard. Inoltre, una breve ricarica di 5 minuti ti garantisce 4 ore (circa) di ascolto.