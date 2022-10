Cuffie da studio Monaurali AKG K371: sconto di oltre 50 euro su Amazon

Le K371 sono delle cuffie over-ear progettate da AKG e destinate all’uso in studio. Nell’ultimo decennio circa, l’Harman Audio Group (società madre di AKG) ha ricercato e definito la frequenza “ottimale” che, se ascoltata, risulta naturale come dal vivo. La frequenza che è stata generata da questa ricerca è nota come “Curva di Harman“. Le cuffie K371 offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo considerando queste caratteristiche. Offrono prestazioni tecniche competitive e sono facili da usare, inoltre includono una miriade di accessori. Acquistale ora su Amazon a soli 150,00€ invece di 205,00€.

Il design è molto compatto e ha un meccanismo a padiglione auricolare pieghevole che li rende facili da trasportare in movimento. La costruzione è composta quasi interamente da plastica, ma sembra molto solida e ben assemblata. I cuscinetti sono fatti di un materiale molto stabile che non è incline a sfaldarsi, quindi dovrebbero durare molto.

Inoltre includono una bella suite di accessori. Nella confezione sono inclusi tre cavi da 3,5 mm a mini XLR di varie lunghezze. Il primo set di cavi sono entrambi dritti e misurano 1,2 m e 3 m di lunghezza. Anche il terzo cavo misura 3 m di lunghezza, ma è arrotolato. Sono inclusi anche un adattatore da ¼” filettato e una borsa da trasporto grigia con marchio AKG.

La K371 è una cuffia molto efficiente con un’impedenza di 32 ohm e un livello di sensibilità di 114 dB. Non importa da quale dispositivo lo usi: riprodurrà l’audio al meglio delle proprie possibilità. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime ricorda che hai diritto alla spedizione gratuita del prodotto.

