Cuffie da gaming Logitech: con la mega offerta Amazon le paghi quasi la metà

Sei un appassionato di videogiochi? Allora non puoi farti scappare la mega promozione sulle Cuffie da gaming Logitech G PRO X! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 128 euro con uno sconto bomba del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie da gaming Logitech G PRO X: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie da gaming Logitech G PRO X sono compatibili con le console di gioco PlayStationⓇ 5 e PlayStationⓇ 4 (solo audio stereo wireless USB), oltre a Nintendo Switch (con audio stereo wireless quando inserito nel dock).

Questi auricolari sono realizzati con materiali di alta qualità ed offrono sempre comunicazioni avanzate, audio di precisione e la totale libertà del wireless. In più si contraddistinguono per la durata dela batteria di oltre 20 ore ed un raggio d’azione wireless a 2,4 GHz di oltre 13 metri per renderne l’utilizzo ancora più versatile e comodo.

Una caratteristica importante delle cuffie è il microfono professionale staccabile con tecnologia Blue VO!CE in tempo reale e funzionalità aggiuntive come l’isolamento passivo dai rumori, il compressore e il limiter: in questo modo le comunicazioni vocali risulteranno sempre nitide e di qualità professionale per farti sentire forte e chiaro durante le sessioni di gioco.

Per finire, il comfort è assicurato grazie alle imbottiture in morbido memory foam rivestite in similpelle di alta qualità con eliminazione del rumore passiva o soffice velour traspirante.

Oggi le Cuffie da gaming Logitech G PRO X sono disponibili su Amazon a soli 128 euro con uno sconto bomba del 47%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.