Cuffie con microfono wireless Logitech super scontate al -31%

Appassionato di musica? Allora non puoi frati scappare la super promozione sulle Cuffie wireless Logitech Zone 300! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 58 euro con un super sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Cuffie wireless Logitech Zone 300: audio inconfondibile e massima comodità

Le Cuffie wireless Logitech Zone 300 sono dotate di driver audio dinamici da 30 mm integrati con modalità di diaframma personalizzate e ottimizzate capace di garantirti un audio nitido per le chiamate e altre opzioni di ascolto ovunque tu sia.

Inoltre si caratterizzano per i doppi microfoni beamforming su braccio esteso con algoritmi di cancellazione del rumore che eliminano il rumore di fondo per garantire conversazioni nitide negli ambienti domestici e di lavoro condivisi.

Allo stesso tempo, garantiscono la massima libertà di movimento sia in casa che in ufficio grazie alla modalità Bluetooth con un raggio d’azione wireless fino a 30 metri per poterle utilizzare sempre nel massimo comfort. In più, ti permettono di passare facilmente dal computer al telefono risultando più versatili che mai.

La batteria super potente non è da meno: assicura fino a 20 ore di ascolto e 16 ore di conversazione con una ricarica completa, mentre basteranno solo 5 minuti per usufruire di un’ora di energia in più.

Per finire, grazie al design comodo e leggero, alle imbottiture più grandi e alla fascia per la testa imbottita, questa cuffia con microfono wireless può essere usata in tutta comodità per tutto il giorno.

Oggi le Cuffie wireless Logitech Zone 300 sono disponibili su Amazon a soli 58 euro con un super sconto del 31%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.