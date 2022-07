Cuffie Bose Noise Cancelling Headphones 700 con Alexa integrata in promo speciale su Amazon

Non è solo il design ad essere di alta classe; con le Bose 700 avrai a disposizione la cancellazione del rumore e una chiarezza sonora che rasenta la chirurgia. Se vuoi delle cuffie che ti avvicinino a ciò che gli ingegneri sentono al banco di mixaggio, queste lo faranno. Acquistale ora su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 300,00€ invece di 399,95€.

Sono disponibili nelle varianti in bianco e nero ed entrambi sono dotati di un archetto in acciaio inossidabile che beneficia di una generosa imbottitura in gel. I cuscinetti dei padiglioni sono morbidi e avvolti in pelle. Si ricaricano con un cavo USB-C.

Disponibili i controlli touch e swipe per l’uso quotidiano. Facendo scorrere il dito verso l’alto o verso il basso sul padiglione destro si controlla il volume, mentre un tocco gestisce la funzione Play e Pause.

La cuffie vengono fornitecon una custodia in plastica piuttosto semplice ed includono un cavo opzionale da 3,5 mm per la connessione cablata. Inoltre, Bose non è estranea alla tecnologia di cancellazione del rumore.: ha prodotto la sua gamma di cuffie QuietComfort per la maggior parte degli ultimi due decenni e per molti versi è stata all’avanguardia.

Le cuffie utilizzano otto microfoni in totale, sei dei quali sono dedicati all’arte della cancellazione del rumore. Puoi selezionare il livello di attenuazione appropriato, in base a una scala di 10 punti, utilizzando l’app Bose Music. Seleziona la modalità “Conversazione“, se vuoi sentire cosa succede intorno a te. Questo metterà in pausa la tua musica e lascia filtrare il rumore ambientale, ottimo per ascoltare gli annunci delle stazioni e simili.

C’è anche il supporto dell’assistente vocale per Amazon Alexa, Siri e Google Assistant, utile per la riproduzione di musica, messaggi e notifiche. Anche la durata della batteria è buona: arriva a circa 20 ore.

Raffinate e articolate, le Bose 700 danno il meglio di sé collegate a tastiere e sintetizzatori, ma fanno un buon lavoro anche con le chitarre. Il servizio Ultra HD di Wargasm’s Scratchcard Feeling through di Tidal amplifica queste caratteristiche.

Inoltre hanno una funzione che ti permette istantaneamente di ascoltare la tua ultima sessione su Spotify tenendo premuto il dito sul padiglione destro. Al momento disponibile solo utilizzando le cuffie con dispositivi iOS. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistale su Amazon: ricorda anche di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.