Cuffie Bose Noise Cancelling 700 in offerta su Amazon con uno sconto di oltre 100 euro

Goditi un’esperienza audio senza precedenti con le cuffie Bluetooth Bose Headphones 700 con cancellazione del rumore. Utilizzano l’Assistente Google integrato e Amazon Alexa in combinazione con l’accesso one-touch agli assistenti vocali per garantire un controllo completo delle funzioni del tuo smartphone, il tutto lasciando il telefono in tasca. Acquistale ora su Amazon a soli 291,99€ invece di 399,95€.

Attraverso tocchi e gesti intuitivi sulla superficie touch del padiglione destro, puoi controllare funzioni come rispondere/rifiutare le chiamate, regolare il volume, saltare le tracce e riprodurre/mettere in pausa l’audio. Inoltre, l’innovativa funzione di realtà aumentata solo audio di Bose AR fonde in modo fluido le esperienze digitali con il mondo fisico che ti circonda per migliorare il modo in cui ascolti la musica.

Grazie al sistema adattivo a 4 microfoni, la tua voce sarà captata con chiarezza indipendentemente dalla tua posizione, così non dovrai perdere tempo a ripetere comandi vocali o conversazioni con gli amici. E grazie agli 11 livelli di cancellazione del rumore e una speciale modalità di conversazione potrai decidere esattamente quanto suono ambientale vuoi ascoltare, sia che lavori al chiuso in ufficio, o mentre passaggi per la città.

La gestione del suono Active EQ manipola la firma sonora delle cuffie per mantenerti immerso nei tuoi contenuti a qualsiasi volume di ascolto. L’elegante design over-ear è caratterizzato da un archetto leggero e imbottito in acciaio inossidabile e da padiglioni angolati e girevoli, per un comfort che dura tutto il giorno. La batteria è stata progettata per resistere fino a 20 ore di autonomia.

Il design presenta un archetto in acciaio inossidabile che ha una parte inferiore in morbida schiuma. Infine, l’app Bose Music ti offre un controllo ancora maggiore e assicura che i tuoi prodotti intelligenti Bose funzionino insieme per una migliore esperienza di ascolto. La confezione include cavo audio, cavo di ricarica USB e custodia per il trasporto. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.