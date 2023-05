Cuffie bluetooth TOP DI GAMMA oggi disponibili a PREZZO MINI

Se ami l’audio di alta qualità, abbiamo una novità entusiasmante per te. Le Cuffie Bluetooth Soundcore P3i di Anker sono ora disponibili su Amazon a un prezzo incredibile di 42,89€ grazie ad uno sconto bomba del 29% sul prezzo originale.

La spedizione è gratuita, con consegna possibile anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per avere gli auricolari domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonameno Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è gratuito a soli 4,99 euro al mese. La promozione è limitatissima quindi non c’è tempo da perdere!

Cuffie Bluetooth Soundcore P3i: audio di alta qualità ad un prezzo stracciato

Le Soundcore P3i non sono le tue cuffie Bluetooth comuni. Sono dotate di tecnologia di cancellazione del rumore, che ti permette di immergerti completamente nella tua musica, filtrando i rumori ambientali.

I dispositivi in offerta offrono fino a 7 ore di riproduzione con una sola carica, garantendo che la tua musica ti segua ovunque tu vada. L’autonomia si prolunga a 36 ore usando la custodia compatta. Per quando sei agli sgoccioli e sei in movimento, è possibile invece ricaricarli per 10 minuti e ascoltare 2 ore senza nessuna preoccupazione.

Ma non è tutto. Queste cuffie sono dotate di driver in titanio da 10 mm che offrono un suono potente e cristallino, e grazie al loro design ergonomico, ti dimenticherai persino di averle indosso. Sono inoltre compatibili con tutti i dispositivi Bluetooth, dandoti la libertà di collegarle a qualsiasi dispositivo tu preferisca.

Ad oggi le Cuffie Bluetooth Soundcore P3i di Anker sono disponibili su Amazon a un prezzo incredibile di 42,89€ grazie ad uno sconto bomba del 29% sul prezzo originale. La spedizione è gratuita e, per averli direttamente a casa domani stesso, basterà attivare un abbonameno Amazon Prime. L’offerta è limitatissima, cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.