Cuffie bluetooth Oppo a metà prezzo su Amazon: MAXI OFFERTA

Oppo è un’azienda che non è nota solamente per gli smartphone ma riesce a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in altri settori: oggi le sue cuffie bluetooth vengono scontate del 50% e vengono vendute a 29,99€.

Cuffie bluetooth Oppo: eccole in tutto il loro splendore

Le cuffie Bluetooth Oppo rappresentano un passo avanti nell’ascolto musicale e nelle comunicazioni. Dotate di driver dinamico in titanio da 13.4mm, offrono un audio cristallino, fedele e dettagliato, permettendo di apprezzare ogni sfumatura delle tue canzoni preferite. Grazie alla riduzione del rumore in chiamata basata su intelligenza artificiale, queste cuffie tracciano intelligentemente la voce umana, eliminando i rumori di sottofondo per una comunicazione chiara e senza distrazioni.

L’esperienza di ascolto è avvolgente e potente, rendendo ogni brano un vero piacere. La batteria degli auricolari ha una capacità di 32mAh, mentre la custodia di ricarica offre ben 480mAh, garantendo un utilizzo prolungato senza preoccupazioni.

I tempi di ricarica sono efficienti: solo 60 minuti per gli auricolari e 140 minuti per la custodia, così potrai tornare rapidamente alla tua musica. Le cuffie supportano il Bluetooth 5.3 per una connessione binaurale a bassa latenza, perfetta per chi gioca o guarda film.

Inoltre, la funzionalità multi-dispositivo consente di abbinare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, rendendo la transizione tra il lavoro e l’intrattenimento semplicissima. Con le cuffie Bluetooth Oppo, puoi goderti un audio di alta qualità e comunicazioni impeccabili, il tutto con la massima comodità e versatilità.

Su Amazon, oggi, le cuffie bluetooth di casa Oppo vengono scontate addirittura del 50% e vengono vendute a 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.