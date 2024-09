Cuffie bluetooth Motorola al 32% di sconto: MAXI PROMO attiva

Motorola è un brand noto non solo per gli smartphone e per i telefoni e oggi, su Amazon, infatti, ad essere in sconto sono le sue cuffie bluetooth: 32% di risparmio e costo finale di 55€.

Mega offerta: 32% di sconto sulle cuffie bluetooth Motorola

Le cuffie Bluetooth Motorola offrono un’eccellente qualità del suono e un’audio ad alta risoluzione, che ti consente di godere di un’esperienza sonora coinvolgente e bilanciata, con bassi ottimizzati per una resa sonora straordinaria.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore dinamico, puoi bloccare il mondo esterno e immergerti completamente nella tua musica o attivare la modalità trasparenza per rimanere consapevole dell’ambiente circostante quando necessario. Queste cuffie si integrano perfettamente con l’ecosistema Moto, permettendoti di configurare, personalizzare e controllare facilmente la tua esperienza sonora.

Con un’impressionante autonomia di fino a 42 ore di riproduzione, puoi ascoltare la tua musica per ben nove ore senza interruzioni e godere di molte ore di ascolto aggiuntivo grazie alla pratica custodia di ricarica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida ti consente di ottenere fino a due ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, assicurando che le tue cuffie siano sempre pronte all’uso.

Le chiamate sono particolarmente nitide grazie al sistema a tre microfoni, che include soppressione del rumore ambientale, cancellazione dell’eco, CrystalTalk AI e riduzione del rumore del vento. Questo sistema avanzato garantisce che tu sia sempre sentito chiaramente durante le chiamate, rendendo le cuffie non solo ideali per ascoltare musica, ma anche per comunicare in modo efficace e senza disturbi.

Su Amazon, oggi, le cuffie bluetooth Motorola vengono messe in offerta con uno sconto maxi del 32% per un costo totale di 55€.

