Cuffie bluetooth JBL: cancellazione rumore e 40 ore di batteria (-31%)

JBL è un’azienda leader nell’ambito della produzione di dispositivi dedicati al mondo dell’audio e oggi, su Amazon, le su cuffie bluetooth, le Live Pro 2 TWS vengono messe in sconto del 31% per un costo totale e finale di 103,99€.

Cuffie JBL al 31% di sconto su Amazon: tutte le specifiche

Le cuffie bluetooth JBL LIVE PRO 2 TWS rappresentano una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità in modalità completamente wireless. Grazie ai driver dinamici da 11 mm, queste cuffiette offrono un suono potente e coinvolgente, ideale per ascoltare musica, giocare ai videogiochi e fare chiamate senza compromessi.

La cancellazione del rumore adattiva è una caratteristica distintiva che elimina le distrazioni ambientali, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica o nelle tue conversazioni. Inoltre, i 6 microfoni integrati assicurano chiamate e audio cristallini, mentre la funzione Smart Ambient ti consente di rimanere consapevole dell’ambiente circostante quando necessario.

Per quanto riguarda l’autonomia, le JBL LIVE PRO 2 TWS non ti deluderanno: offrono fino a 40 ore di autonomia della batteria, con 10 ore negli auricolari e ulteriori 30 ore nella custodia di ricarica. In caso di emergenza, 15 minuti di ricarica rapida ti garantiranno altre 4 ore di ascolto, assicurando che tu non resti mai senza musica.

La vestibilità è ottimizzata grazie ai fori ovali con punte in silicone, che offrono un comfort eccellente in ogni situazione, sia in palestra che sotto la pioggia, grazie alla protezione impermeabile IPX5. Il design stick closed contribuisce a mantenere un’alta qualità audio, assicurando che ogni nota e ogni dettaglio del suono siano riprodotti fedelmente.

Su Amazon, oggi, le cuffie bluetooth JBL vengono messe in promo con sconto del 31% e prezzo finale e totale di 103,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.