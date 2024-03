Cuffie bluetooth Beats IN OFFERTA ad uno SCONTO FOLLE su Amazon: POCHE DISPONIBILI

Beats è un marchio iconico nel mondo dell’audio, noto per il suo design di tendenza e per offrire un suono di alta qualità e oggi, su Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, le cuffie Beats Solo 3 vengono maxi-scontate del 40% e vendute a 139€.

Sconto shock per le cuffie bluetooth Beats

Le Beats Solo3 sono cuffie Bluetooth wireless molto all’avanguardia, progettate per offrire prestazioni audio eccellenti e un comfort duraturo. Dotate di cancellazione del rumore, ti permettono di immergerti completamente nella tua musica, isolandoti dai rumori esterni per un’esperienza d’ascolto coinvolgente.

Con il chip Apple W1 e la connettività wireless Bluetooth di Classe 1, le cuffie Beats Solo3 assicurano una connessione stabile e affidabile con i tuoi dispositivi, consentendoti di godere della massima libertà di movimento senza fili. Compatibili con dispositivi iOS e Android, le Beats Solo3 si adattano facilmente al tuo ecosistema tecnologico.

Grazie a un’autonomia incredibile che dura fino a 40 ore, le Beats Solo3 sono l’accessorio audio perfetto per l’uso quotidiano. E se la batteria è scarica, la funzione Fast Fuel ti permette di ricaricare rapidamente le cuffie: con soli 5 minuti di ricarica, ottieni fino a 3 ore di ascolto continuo, ideale per quando sei in movimento e hai bisogno di una carica rapida.

Design regolabile e padiglioni morbidi e confortevoli assicurano che le cuffie siano comode da indossare per tutto il giorno, mentre le linee semplici ed essenziali conferiscono un aspetto elegante e moderno. Resistenti e ripiegabili, le Beats Solo3 sono progettate per essere portate ovunque tu vada.

Su Amazon è disponibile un mega sconto del 40% sulle cuffie bluetooth Beats che vengono vendute alla cifra finale d’acquisto di 139€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.