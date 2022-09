Cuffie Apple AirPods Max color Verde in promo su Amazon ad un prezzo speciale

Combinando materiali di prima qualità e tecnologia audio avanzata, le cuffie over-ear wireless Apple AirPods Max sono perfette per l’ascolto di qualsiasi tipo di audio. Sono realizzati inoltre per essere ergonomici e hanno dei padiglioni in memory foam avvolti in tessuto a rete. All’interno, i driver dinamici con doppio anello magnetico al neodimio garantiscono un suono chiaro e dei bassi profondi. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore migliora questa immersione passiva neutralizzando attivamente i suoni ambientali. Acquistale ora su Amazon a soli 586,98€ invece di 629,00€.

Gli AirPods Max sono ideali per qualsiasi tipo di intrattenimento, ma con i film ti fanno sentire parte dell’azione. Ciò è dovuto all’uso da parte di Airpods Max dell’audio spaziale e del tracciamento dinamico della testa. Puoi usarli con una varietà di dispositivi Apple compatibili con Bluetooth, ma se abbinati a un iPhone, puoi utilizzare tre microfoni integrati e la tecnologia beamforming per effettuare chiamate in vivavoce chiare o interagire con Siri. Puoi fare tutto questo e molto altro per un massimo di 20 ore con una carica completa.

Apple utilizza sei microfoni rivolti verso l’esterno per misurare i suoni ambientali. Questo ha lo scopo di isolare i rumori esterni nel migliore dei modi. Durante la riproduzione, due microfoni aggiuntivi rivolti verso l’interno misurano ciò che stai ascoltando e utilizzano l’equalizzazione adattiva per regolare le frequenze per un’esperienza coerente e una riproduzione audio fedele.

Quando la modalità di cancellazione attiva del rumore è attiva, puoi chattare facilmente con gli altri o ascoltare ciò che ti circonda senza toglierti gli AirPods Max. Basta premere il pulsante di controllo del rumore dedicato per attivare la modalità trasparenza.

Incluso con gli Airpods Max c’è la custodia Smart di Apple, che ti permette di riporre comodamente le cuffie e le mette in standby per preservare la durata della batteria. Approfitta ora dello sconto e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.