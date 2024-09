Cucina piatti deliziosi senza usare grassi: friggitrice ad aria ad 80€, UN AFFARE

La friggitrice ad aria Princess digitale Deluxe XXL è un accessorio indispensabile per ogni cucina, grazie al suo design elegante con alloggiamento in acciaio inossidabile. Non solo è bella da esporre sul bancone, ma offre anche una grande capacità di 5,5 litri, ideale per preparare patatine fritte per tutta la famiglia in un solo passaggio. Con un’elevata potenza di 1700 watt, questa friggitrice consente di cucinare rapidamente pasti per gruppi numerosi o anche piatti singoli per te.

Il pannello di controllo digitale rende l’utilizzo estremamente semplice. Dotato di 8 programmi preimpostati, puoi impostare facilmente la funzione timer fino a 60 minuti e attivare lo spegnimento automatico, garantendo un’esperienza di cottura senza stress.

Le possibilità culinarie sono infinite: dalla preparazione di patatine fritte a carne, torte e persino pizze. Grazie alla tecnologia di rapida convezione dell’aria, puoi friggere in modo sano senza olio, ottenendo comunque risultati croccanti e deliziosi.

La friggitrice è progettata per essere pratica e comoda da usare, con un cestello estraibile dotato di rivestimento antiaderente, facilmente lavabile in lavastoviglie. Inoltre, è stabile grazie ai piedini antiscivolo e offre una protezione dal surriscaldamento, per un utilizzo sempre sicuro.

Su eBay, oggi, la friggitrice ad aria Princess viene scontata del 39% al quale vanno aggiunti ulteriori 5€ di sconto con il codice PSPRSETT24 per un costo totale e finale di 80,90€.