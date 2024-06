Cucina per tutta la famiglia e amici con la friggitrice ad aria Ariete XXL ad un PREZZACCIO

La friggitrice ad aria Ariete XXL rappresenta una rivoluzione nella cucina moderna, permettendoti di gustare fritti deliziosi in modo più sano e leggero. Grazie alla circolazione a 360° dell’aria calda nel cestello, gli alimenti vengono cotti in maniera uniforme, regalandoti i sapori e i profumi della frittura tradizionale con un solo cucchiaio di olio.

La tecnologia della friggitrice ad aria garantisce una frittura leggera, permettendoti di friggere in modo sano e gustoso come la frittura tradizionale, ma con molti meno grassi. Uno dei punti di forza della friggitrice Ariete XXL è il suo cestello extra large da 7 litri. Con questa capacità, puoi cuocere grandi quantità di pietanze.

Inoltre, la friggitrice ad aria non disperde in casa il fastidioso fumo e odore di fritto tipico delle friggitrici tradizionali ad olio, mantenendo l’ambiente domestico pulito e privo di odori sgradevoli. La friggitrice ad aria Ariete XXL è anche facile da pulire, riducendo il tempo e l’impegno necessari per la manutenzione dopo ogni utilizzo.

Questo elettrodomestico, inoltre, contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, poiché non dovrai smaltire l’olio esausto. Con le sue 7 modalità di cottura preimpostata, la friggitrice ad aria Ariete XXL ti offre una versatilità straordinaria. Scegliere la friggitrice ad aria Ariete XXL significa scegliere un elettrodomestico che combina praticità, salute e gusto.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 19% sulla friggitrice ad aria Ariete da 7litri che viene venduta a 96,90€.