Ctrl + Maiusc + T ripristina le schede chiuse: questa scorciatoia da tastiera ti salverà il lavoro

Tornano utili quando un clic di troppo chiude una scheda, quando bisogna recuperare un testo appena copiato o quando serve catturare al volo una parte dello schermo. Non sono trucchi per esperti: sono comandi già presenti nel sistema e nei programmi più usati. Il punto è conoscerli. E ricordarseli quando servono davvero.

La combinazione Ctrl+Maiusc+T è una di quelle scorciatoie che, una volta scoperta, diventa quasi automatica. Serve a riaprire una scheda chiusa per errore nel browser, senza andare nella cronologia e senza mettersi a cercare l’indirizzo visitato pochi minuti prima. Funziona sui principali browser: Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

Il funzionamento è immediato. Con Ctrl+Maiusc+T il browser riapre l’ultimo tab chiuso. Se si preme di nuovo la stessa combinazione, recupera quello precedente, andando a ritroso nell’ordine di chiusura. Può essere utile anche dopo un blocco del browser, quando alla riapertura le pagine non ricompaiono subito. Su Mac, il comando corrispondente è Cmd+Maiusc+T.

Un limite però c’è. Le schede in modalità in incognito si possono recuperare solo se la finestra privata è ancora aperta. Se invece viene chiusa tutta la finestra, quelle schede spariscono. È il normale funzionamento della navigazione privata, che non conserva la cronologia della sessione. Meglio saperlo prima, per evitare sorprese.

Appunti multipli: con Windows+V testi e screenshot non si perdono

Tra le scorciatoie meno usate, Windows+V merita attenzione. Mentre Ctrl+C e Ctrl+V lavorano su un solo elemento alla volta, Windows+V apre la cronologia degli appunti: un pannello con gli ultimi contenuti copiati. Testi, link, pezzi di email, immagini e screenshot.

Mani sulla tastiera di un laptop: un’immagine che richiama le scorciatoie da tastiera su Windows e browser.

La prima volta va attivata. Basta premere Windows+V e confermare. Da quel momento Windows può conservare fino a 25 elementi copiati, pronti da riprendere quando servono. Chi passa la giornata tra documenti, messaggi, preventivi e bozze conosce bene il problema: si copia un testo, poi se ne copia un altro, e il primo sembra perso. Con questa funzione resta nel pannello.

Si possono anche fissare negli appunti gli elementi più importanti, così non spariscono quando la lista si aggiorna. Una frase usata spesso, un indirizzo, un codice cliente, una risposta standard. Tutto lì, richiamabile dalla tastiera. Non è un archivio, certo. Ma nel lavoro di tutti i giorni può togliere parecchi piccoli fastidi.

Screenshot rapidi e precisi: Windows+Maiusc+S fa il lavoro pulito

Per catturare una parte dello schermo non serve prendere il telefono né ritagliare a mano un’immagine intera. Con Windows+Maiusc+S si apre lo strumento di cattura integrato in Windows, che consente di selezionare con il mouse l’area da salvare. Un riquadro, una finestra, un dettaglio di una pagina web: è pensato proprio per fare screenshot rapidi e precisi.

Dopo la selezione, l’immagine viene copiata negli appunti e si può incollare subito in una chat, in un documento o in una mail. Se la cronologia degli appunti è attiva con Windows+V, lo screenshot resta disponibile anche dopo altre operazioni. È comodo quando si prepara una segnalazione tecnica, si mostra un errore comparso sullo schermo o si salva una ricevuta online.

C’è anche un vantaggio pratico: la qualità. Uno screenshot preso dal sistema è più leggibile di una foto allo schermo, non ha riflessi e non dipende dalla luce della stanza. Sembra un dettaglio, ma chi lavora da remoto o aiuta spesso colleghi e familiari al computer se ne accorge subito.

Explorer, emoji e simboli: le scorciatoie da conoscere subito

Un altro comando da tenere a mente è Windows+E, che apre subito Esplora file in una nuova finestra. È semplice, quasi scontato, ma torna utile ogni volta che bisogna cercare un documento, spostare foto, sistemare cartelle o recuperare un file scaricato. Chi lavora con video, audio, archivi compressi o allegati pesanti finisce per usarlo più volte al giorno.

Poi c’è Windows+., il tasto Windows insieme al punto. Apre il pannello emoji, dove non ci sono soltanto faccine e reazioni, ma anche simboli e caratteri speciali difficili da digitare. Accenti, segni grafici, simboli matematici, valuta, punteggiatura meno comune: tutto in un unico pannello, senza cercare online il carattere giusto o ricordare codici numerici.

Sono scorciatoie piccole, ma cambiano il modo di usare il computer. Non aggiungono funzioni nuove: rendono più rapide quelle che esistono già. E tra browser aperti, file da spostare, messaggi da scrivere e schermate da condividere, pochi secondi risparmiati ogni volta diventano minuti veri. Anche questa, alla fine, è produttività.