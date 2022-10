Crucial MX500: sostituisci il vecchio HD con un SSD e vola

Memorizza foto, video o scarica giochi a velocità impareggiabili grazie a questo SSD interno. Stiamo parlando del Crucial MX500 da 500GB. Progettato per trasferimenti veloci, offre velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e utilizza una connessione SATA da 2,5”. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo ancora più basso: 49,99€ tutto incluso. In alternativa, puoi infilarla in un economico case USB da 2,5″ (se ne trovano a 11€ su Amazon) e trasformarlo in un SSD esterno.

Grazie alla tecnologia NAND 3D Micron, questo dispositivo di memorizzazione raggiunge letture e scritture sequenziali fino a 560/510 MB/s su tutti i tipi di file; e letture e scritture casuali fino a 95k/90k su tutti i tipi di file.

Include una protezione integrata contro l’interruzione dell’alimentazione per preserva il lavoro fatto nel caso l’alimentazione venga improvvisamente interrotta. Ad esempio se va via la corrente o la batteria non regge il carico di lavoro.

Inoltre, sei sicuro della tua privacy grazie alla crittografia hardware AES 256 bit che mantiene i dati al sicuro. Crucial MX500 è estremamente veloce e efficiente, ma consuma solo una quantità minima di energia, offrendo un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Ed è talmente ben costruita che offre una garanzia limitata di 5 anni.

Facile da montare e performante, vanta delle ottime recensioni con punteggio di 4,8 su 5. Compatibile con laptop, console, tablet, telefoni e altro, Crucial X6 funziona con i sistemi operativi Windows, Mac e Android.

Approfitta ora dello sconto del 31% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

