CROLLANO LE PARETI con questo ripetitore WiFi Xiaomi ad un PREZZO RIDICOLO (-47%)

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su eBay, viene applicato uno sconto enorme del 47% sul suo ripetitore WiFi per un costo totale e finale di 15,99€.

Sconto pazzesco del 47% sul ripetitore WiFi Xiaomi: le caratteristiche

Semplice da installare, basta posizionarlo vicino al router, accenderlo e seguire le intuitive istruzioni dell’app. In pochi istanti, il tuo segnale Wi-Fi sarà più forte e raggiungerà ogni angolo della tua casa, anche i punti più difficili come bagni e balconi.

Ma come funziona esattamente? Collegandosi al tuo router esistente, il repeater Xiaomi amplifica e estende il segnale wireless, garantendo una connessione stabile e ad alta velocità per tutti i tuoi dispositivi: dal computer portatile allo smartphone, dalla smart TV alla console di gioco.

Grazie all’antenna esterna 2×2, il repeater mantiene una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps, offrendo un’esperienza online fluida e senza interruzioni. Inoltre, la tecnologia di selezione automatica del canale assicura sempre la migliore connessione possibile, ovunque ti trovi.

Non preoccuparti del numero di dispositivi connessi! Il repeater Xiaomi supporta fino a 16 dispositivi contemporaneamente, permettendoti di navigare, guardare film in streaming e videochiamare senza problemi. Per ottenere le massime prestazioni, utilizza l’app Xiaomi Home per individuare la posizione ottimale del repeater. L’app ti aiuterà a trovare il punto esatto in cui il segnale del router è più forte, garantendo così una copertura Wi-Fi uniforme in tutta la casa.

Su eBay, oggi, è disponibile un maxi sconto del 47% sul ripetitore WiFi Xiaomi che viene venduto al costo totale e finale di 15,99€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.