Crollano le pareti con il ripetitore WiFi Xiaomi: copertura potenziata in ogni stanza (-17%)

Xiaomi è un’azienda che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza e oggi, su Amazon, il suo ripetitore WiFi viene scontato del 17% e viene venduto al costo finale di 24,99€.

WiFi potenziato con il ripetitore Xiaomi in offerta

Il ripetitore WiFi Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 è una soluzione ideale per migliorare la copertura della rete wireless in casa o in ufficio, eliminando le zone morte del segnale. Questo dispositivo supporta la Dual Band WiFi, funzionando sia sulla banda 2.4 GHz che sulla banda 5 GHz, con una velocità combinata fino a 1200 Mbps.

Questa caratteristica assicura un’esperienza di navigazione più fluida e affidabile, perfetta per lo streaming, il gaming online e altre attività ad alta intensità di banda.

Un’altra funzionalità utile è l’ingresso Fast Ethernet, che consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete. Questo garantisce una connessione più stabile e performante rispetto al solo utilizzo del WiFi, ideale per chi ha bisogno di una connessione solida e costante.

Il ripetitore Xiaomi è anche dotato di un indicatore di segnale intelligente, che aiuta a individuare il punto migliore dove posizionarlo. Questo indicatore fornisce informazioni in tempo reale sulla qualità del segnale, permettendo di ottimizzare la sua collocazione per ottenere la massima efficienza e migliorare la copertura della rete.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi Xiaomi viene messo in offerta con sconto del 17% e viene venduto al prezzo totale e finale di 24,99€. Approfittane subito!

