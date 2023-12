CROLLA il prezzo per il Cordless Gigaset con 500 contatti: REGALALO per Natale!

Hai mai desiderato un cordless che non fosse solo un telefono, ma un vero e proprio assistente per la tua vita quotidiana? Il Gigaset Premium 100 è qui per soddisfare questa esigenza e ora è il momento perfetto per acquistarlo su Amazon a soli 49,99€, grazie a un eccezionale sconto del 44%!

Questa offerta è un’opportunità da cogliere al volo, unendo tecnologia avanzata a un prezzo incredibilmente conveniente.

Gigaset Premium 100: La Rivoluzione della Comunicazione a Portata di Mano

Il Gigaset Premium 100 non è un semplice telefono cordless. È un concentrato di funzionalità pensate per rendere la tua vita più facile e organizzata. Immagina di avere una rubrica capiente fino a 500 contatti, ognuno con la possibilità di associare fino a tre numeri telefonici diversi. Non solo, ma puoi anche caricare immagini per ciascun contatto direttamente dal tuo PC, grazie alla funzione Picture Clip. Questo significa che ogni volta che qualcuno ti chiama, potrai vedere immediatamente chi è grazie alla foto del contatto visualizzata sul brillante display a colori TFT.

La qualità audio è un altro punto di forza del Gigaset Premium 100. Con 5 profili audio diversi, puoi personalizzare l’esperienza di ascolto in base alle tue preferenze. E se sei in una chiamata e hai bisogno di alzare o abbassare il volume, puoi farlo facilmente con un solo click sui tasti laterali. La modalità vivavoce offre una qualità full duplex, permettendoti di svolgere altre attività mentre parli al telefono senza compromettere la chiarezza del suono.

Aggiungilo al carrello ora e porta la tua comunicazione a un nuovo livello!