CROLLA IL PREZZO di Xiaomi Redmi 12: scontatissimo su Amazon

Xiaomi è un’azienda che riesce sempre ad offrire prodotti di qualità a dei prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 26% sul Redmi 12 che viene venduto a soli 114€.

Super sconto attivo sullo Xiaomi Redmi 12

Lo Xiaomi Redmi 12, nella sua configurazione da 4GB di RAM e 128GB di ROM, si colloca come una scelta eccellente per coloro che cercano un telefono di fascia media con un rapporto qualità-prezzo vantaggioso. Il design del Redmi 12 è sia elegante che resistente, con un corpo in plastica robusta che offre una sensazione premium. Il display AMOLED da 6,67 pollici garantisce una risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120Hz, assicurando un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Le prestazioni del Redmi 12 sono affidabili grazie al processore Snapdragon 695 e ai 4GB di RAM, che consentono di gestire facilmente le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo delle app di social media e la visione di contenuti multimediali.

La memoria interna da 128GB offre ampio spazio di archiviazione per foto, video, musica e app, con la possibilità di espandere ulteriormente la memoria tramite scheda microSD. La fotocamera del Redmi 12 è versatile, con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolo da 8MP e un sensore di profondità da 2MP per scatti di alta qualità. La fotocamera anteriore da 13MP consente selfie nitidi e dettagliati.

Entrambe le fotocamere supportano la registrazione video fino a 4K per la fotocamera principale e 1080p per quella anteriore. La batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia eccezionale, fino a due giorni con un uso moderato, e la ricarica rapida da 33W assicura una ricarica veloce e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.