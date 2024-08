CROLLA IL PREZZO di realme 12, oggi lo paghi meno di 190€ su Amazon, BEST BUY

realme offre sempre dei prodotti di qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, il realme 12 viene scontato del 19% per un costo finale e totale di 189,99€.

La scheda tecnica e d’utilizzo del realme 12

Il realme 12 offre prestazioni al top della categoria grazie al processore Snapdragon 685, uno dei migliori della sua gamma. Con questo processore, le attività quotidiane e il multitasking sono incredibilmente fluidi, garantendo velocità di elaborazione superiori e un’esperienza d’uso migliorata.

Per gli amanti del gaming, il realme 12 integra un sistema di raffreddamento a camera di vapore in acciaio inossidabile che raffredda efficacemente le principali fonti di calore sulla scheda madre. Questo assicura lunghe sessioni di gioco senza surriscaldamenti, migliorando le prestazioni complessive.

Il display del realme 12 è un vero punto di forza. La funzione Rainwater Smart Touch garantisce un’interazione precisa con lo schermo anche sotto la pioggia, mentre la pellicola protettiva AI anti-tocco assicura una navigazione affidabile anche con una protezione applicata. Inoltre, lo scanner di impronte digitali in-display sblocca il dispositivo in soli 0,55 secondi.

L’autonomia non sarà mai un problema grazie alla ricarica SUPERVOOC da 67W, che consente di passare dall’1% al 50% di carica in soli 19 minuti. Con la batteria da 5000 mAh, avrai energia per tutto il giorno senza preoccupazioni. Esteticamente, il realme 12 è bello da vedere e da usare. Il display AMOLED con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz offre un’esperienza visiva di altissimo livello, con colori brillanti, scorrimento fluido e una nitidezza eccezionale.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 19% sul realme 12 che viene venduto al costo totale e finale di 189,99€.

