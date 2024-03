CROLLA IL PREZZO di iPhone 15 sotto i 700€: OCCASIONE SUPER

L’iPhone 15 rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica, offrendo una serie di funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Dotato della funzione Dynamic Island, l’iPhone 15 ti permette di visualizzare notifiche e attività in tempo reale. Il design è stato ulteriormente perfezionato, con un corpo robusto realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio, reso resistente a schizzi, gocce e polvere.

La parte frontale protetta da Ceramic Shield rende il dispositivo più resistente di qualsiasi altro smartphone sul mercato. Il display Super Retina XDR da 6,1″ garantisce una luminosità fino a due volte superiore rispetto al modello precedente, offrendo un’esperienza visiva straordinaria anche alla luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x permette di catturare immagini dettagliate e splendide, mentre la modalità ritratto consente di ottenere scatti ancora più intensi e dettagliati. Grazie al potente chip A16 Bionic, l’iPhone 15 offre prestazioni eccezionali, supportando funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate, garantendo al contempo un’efficienza energetica che permette alla batteria di durare tutto il giorno.

Il supporto alla connettività USB-C consente di caricare il Mac, l’iPad e persino l’Apple Watch o gli AirPods utilizzando lo stesso cavo, offrendo un’esperienza di utilizzo ancora più conveniente e versatile. Infine, le funzioni di sicurezza avanzate come l’SOS emergenze via satellite e il rilevamento degli incidenti garantiscono la massima tranquillità agli utenti in situazioni di emergenza.

