CROLLA il prezzo di Amazfit GTR 3, lo smartwatch TOP di gamma su Amazon

Ecco il compagno ideale per monitorare le tue attività quotidiane: Amazfit GTR 3 a un prezzo imperdibile di soli 118€ su Amazon, con uno sconto del 21% sul prezzo originale. Approfitta subito di questa offerta limitata e trasforma il tuo stile di vita con un dispositivo all’avanguardia che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi di salute e fitness!

L’Amazfit GTR 3 è uno smartwatch progettato per offrire un’esperienza utente completa, grazie alle sue numerose funzionalità e specifiche tecniche avanzate. Con un design elegante e versatile, questo smartwatch è ideale sia per gli sportivi che per chi desidera un accessorio alla moda. Il suo cinturino in silicone morbido e comodo si adatta perfettamente al polso, mentre il display AMOLED da 1,39 pollici offre una visione chiara e nitida delle informazioni.

Tra le principali specifiche tecniche dell’Amazfit GTR 3, troviamo la presenza di un sensore BioTracker PPG 2.0 per il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 e la misurazione accurata dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Lo smartwatch dispone inoltre di più di 150 modalità di allenamento, tra cui corsa, nuoto, ciclismo e yoga, per adattarsi alle tue esigenze e aiutarti a monitorare i tuoi progressi. Grazie al GPS integrato, potrai anche tenere traccia delle tue attività all’aperto senza dover portare con te il tuo smartphone.

L’Amazfit GTR 3 offre una durata della batteria fino a 21 giorni, permettendoti di utilizzare lo smartwatch senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, grazie alla funzione PAI (Personal Activity Intelligence), potrai ricevere un punteggio personalizzato basato sui tuoi dati di attività, per aiutarti a comprendere meglio il tuo stato di forma e incoraggiarti a mantenere uno stile di vita sano.

Cogli l’occasione: Amazfit GTR 3 è in sconto del 21% su Amazon, a soli 118€. A questo prezzo, è un’occasione imperdibile per migliorare la tua salute e il tuo benessere con un dispositivo tecnologico all’avanguardia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.