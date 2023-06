CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 12S: offerta valida per POCHE ORE

È ora di rinnovar il tuo cellulare? Stai cercando un smartphone che combini prestazioni eccellenti senza spendere un capitale? Allora oggi è il tuo gionro fortunato! Su Amazon lo Xiaomi Redmi Note 12S è attualmente disponibile a soli 269€ con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effetture il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Inoltre, procedendo oggi stesso con l’ordine, riceverai in omaggio gli auricolari Xiaomi per un’esperienza audio ancora più completa. La promozione è davvero eccezionale, non fartela sfuggire!

Xiaomi Redmi Note 12S: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 12S è dotato di una serie di specifiche tecniche che lo rendono una scelta eccellente per gli utenti che desiderano prestazioni elevate.

Con un processore potente e una RAM generosa, potrai godere di un’esperienza di utilizzo fluida e senza intoppi. La capacità di archiviazione di 128 GB ti permette di salvare tutti i tuoi file, foto e video senza preoccuparti della memoria piena.

La fotocamera del Redmi Note 12S è un punto di forza di questo dispositivo. Con una fotocamera principale da 64 MP, potrai scattare foto nitide e dettagliate in ogni situazione. Inoltre, grazie alle funzionalità avanzate di IA, potrai ottenere risultati sorprendenti anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale da 20 MP ti permetterà di catturare selfie perfetti e partecipare a videochiamate chiare e definite.

Lo schermo del Redmi Note 12S merita una menzione speciale. Con un display AMOLED da 6,81 pollici, potrai goderti immagini vivide e colori intensi. La risoluzione FHD+ offre una qualità visiva eccezionale, rendendo la visione dei contenuti un’esperienza coinvolgente. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce una scorrevolezza senza precedenti durante la navigazione e la fruizione dei giochi.

La batteria di lunga durata del Redmi Note 12S ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno senza doverti preoccupare di rimanere senza energia. Con una capacità di 5000 mAh, potrai affrontare le tue giornate senza interruzioni, senza bisogno di ricaricare frequentemente il dispositivo.

Non perdere l’opportunità di acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12S a soli 269€ con il 10% di sconto e auricolari inclusi. Sfrutta subito questa offerta per ottenere un dispositivo dalle prestazioni eccellenti a un prezzo conveniente!

