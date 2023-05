CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 11S: solo per OGGI

È ora di cambiare il tuo smartphone e sei indeciso su quale modello scegliere? Senza dubbio ti consigliamo lo Xiaomi Redmi Note 11S, ad oggi disponibile su Amazon a soli 186,90€ con uno sconto incredibile del 38%!

Approfitta di questa opportunità per ottenere uno dei migliori cellulari sul mercato a un prezzo imbattibile. La spedizione è gratuita e il pagamento può essere effettuato in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta sta per terminare e gli articoli stanno andando a ruba!

Xiaomi Redmi Note 11S: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è dotato di specifiche tecniche di alto livello. Il display AMOLED da 6,43 pollici offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel per un’esperienza visiva straordinaria.

La fotocamera principale da 64 MP consente di scattare foto eccezionali, mentre la fotocamera frontale da 13 MP garantisce selfie di alta qualità. Il processore MediaTek Dimensity 810 offre una potenza di elaborazione rapida e fluida, e la batteria da 5000 mAh garantisce un’esperienza d’uso duratura.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S offre anche molte altre caratteristiche interessanti, come la connettività 5G, la memoria RAM da 6 GB e la memoria interna da 128 GB, sufficienti per archiviare tutte le tue foto, video e app preferite. Inoltre, il dispositivo è dotato di uno scanner di impronte digitali laterale per un’esperienza di sblocco rapida e sicura.

Per finire, se sei un appassionato di giochi, questo dispositivo è in grado di offrire un’esperienza di gioco immersiva e fluida grazie alla potenza del processore e alla grande quantità di memoria RAM disponibile. Per non parlare della batteria che garantisce sessioni di gioco molto più lunghe rispetto a quelle offerta dai giochi tradizionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.