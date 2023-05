CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 11: POCHISSIMI a disposizione

Sei alla ricerca di uno smartphone super performante ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! Ad oggi lo Xiaomi Redmi Note 11 è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 37%, quindi a soli 157,80€.

Questo cellulare è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione sta per scadere quindi approfittane il prima possibile!

Xiaomi Redmi Note 11: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici che offre una risoluzione nitida e dettagliata. Inoltre, è dotato di un processore Octa-Core MediaTek Helio G88 che garantisce un’esperienza fluida e veloce, senza ritardi o blocchi.

Questo smartphone è dotato di una fotocamera posteriore quadrupla da 50 MP, 8 MP ultra-wide, 2 MP macro e 2 MP depth che ti consentono di scattare foto di alta qualità e video in 4K. In più, è dotato di una fotocamera anteriore da 13 MP che ti consente di scattare selfie nitidi e dettagliati.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di una batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia di lunga durata. Inoltre, è dotato di una ricarica rapida da 33 W che ti consente di ricaricare il tuo dispositivo in pochi minuti.

Questo smartphone dispone di molte funzionalità avanzate, tra cui la connessione Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.2, il GPS, il sensore di impronte digitali laterale e il sistema operativo Android 11 con interfaccia utente MIUI 12.5. Inoltre, è disponibile in diversi colori, tra cui nero, blu e bianco.

In conclusione, se stai cercando uno smartphone di alta qualità a un prezzo competitivo, non puoi perdere l’offerta sullo Xiaomi Redmi Note 11 su Amazon. Ad oggi è disponibile con uno sconto bomba del 37%, quindi a soli 157,80€. Corri a fare il tuo ordine, la promozione sta per scadere!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.