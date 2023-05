CROLLA IL PREZZO della Stampante multifunzione HP: solo per OGGI

È arrivato il momento di fare un affare straordinario! Se stai pensando di aggiornare il tuo home office o di migliorare l’efficienza della tua piccola impresa, non cercare oltre: Amazon ha appena lanciato un’offerta che non vorrai perdere. La stampante all-in-one HP OfficeJet Pro 9010e, una delle migliori sul mercato, è ora disponibile a soli 182,31€, con un incredibile sconto del 34%.

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo prodotto di punta quindi non fartelo scappare. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre e approfitta subito della promozione!

Stampante all-in-one HP OfficeJet Pro 9010e: tutte le funzionalità

La HP OfficeJet Pro 9010e è un gioiello tecnologico con caratteristiche all’avanguardia. Questo dispositivo 4-in-1 offre funzioni di stampa, scansione, copia e fax, garantendo una produttività senza precedenti.

Con una velocità di stampa di 22 pagine al minuto in bianco e nero e 18 pagine al minuto a colori, la tua efficienza sarà ottimizzata come mai prima d’ora. La 9010e supporta la stampa fronte-retro automatica, risparmiando tempo e carta. Il tutto con una qualità di stampa eccellente, con una risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi.

Ma c’è di più. Questa stampante supporta la connettività wireless, permettendoti di stampare direttamente dal tuo smartphone o tablet con l’app HP Smart. Inoltre, grazie all’alimentatore automatico di documenti da 35 pagine e al vassoio di carta da 250 fogli, non dovrai preoccuparti di riempire continuamente la tua stampante.

Questo dispositivo è progettato per ridurre l’utilizzo di energia fino al 50% rispetto alle stampanti laser, grazie alla sua tecnologia di stampa a getto d’inchiostro. Inoltre, è elegibile per il programma HP Instant Ink, che ti consente di risparmiare fino al 70% sull’inchiostro e di farlo consegnare direttamente a casa tua, quando ne hai bisogno. Un grande passo avanti per un futuro più sostenibile, senza compromettere la qualità o l’efficienza.

