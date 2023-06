CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy Watch5 Pro: ULTIMISSIMI a disposizione

L’orologio smart top di gamma che unisce stile e funzionalità avanzate oggi è in mega promozione su Amazon! Parliamo del SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro, disponibile a soli 285,05 euro con uno sconto bomba del 43%.

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo multifunzionale con un risparmio di più di 200 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è in scadenza e sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati, fai in fretta!

Galaxy Watch5 Pro di Samsung: caratteristiche e funzionalità dell’orologio smart

Il Galaxy Watch5 Pro di Samsung è una vera e propria rivoluzione nel mondo degli smartwatch. Con un design elegante e una costruzione robusta, questo orologio è pronto ad affrontare ogni sfida.

Dotato di un display AMOLED Super Retina da 1,4 pollici, ti offre una qualità visiva eccezionale con colori vivaci e dettagli nitidi, che rendono l’esperienza di utilizzo davvero coinvolgente.

Ma non è solo l’aspetto estetico a suonare: il Galaxy Watch5 Pro è ricco di funzioni e caratteristiche che lo rendono un compagno ideale per la tua vita quotidiana. Grazie al sistema operativo Tizen di Samsung, puoi accedere a un’ampia gamma di, controllare la tua musica, ricevere notifiche e effettuare persino chiamate direttamente dal tuo polso.

Con la tecnologia avanzata di monitoraggio della salute, questo smartwatch è in grado di tenere traccia delle tue attività fisiche, monitorare il tuo battito cardiaco, misurare l’ossigeno nel sangue e persino fornirti dati sulla qualità del sonno. Sarai in grado di seguire i tuoi progressi e prenderti cura del tuo benessere in modo semplice e intuitivo.

Grazie alla connettività Bluetooth, puoi sincronizzare il Galaxy Watch5 Pro con il tuo smartphone e controllare le tue notifiche, inviare messaggi e persino effettuare pagamenti tramite Samsung Pay. Inoltre, la resistenza all’acqua fino a 50 metri ti consente di indossarlo durante l’attività fisica o sotto la doccia senza preoccupazioni.

Ad oggi il SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro è disponibile a soli 285,05 euro con uno sconto bomba del 43%. Corri a fare il tuo ordine, sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

