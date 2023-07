CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy A54: oggi RISPARMI 160 EURO

È arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio smartphone? Allora non perdere l’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy A54 5G Lime con uno sconto del 33% su Amazon. Questo smartphone di fascia media è dotato di numerose funzionalità avanzate, che lo rendono il compagno ideale per la tua vita digitale.

Il prezzo attuale del Samsung Galaxy A54 5G Lime è di soli 329 euro, un’offerta incredibile che ti farà risparmiare 160 euro sul prezzo di listino. Non perdere questa occasione per risparmiare e acquistare un telefono di alta qualità a un prezzo conveniente!

Samsung Galaxy A54 5G: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy A54 5G Lime è lo smartphone perfetto che accontenta qualsiasi tipologia di utente grazie alle sue caratteristiche.

Il dispositivo è dotato di un display da 6.5 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, che offre un’esperienza di visione nitida e dettagliata. La fotocamera posteriore quadrupla da 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP ti consente di scattare foto e video di alta qualità, mentre la fotocamera frontale da 32 MP è ideale per selfie e videochiamate.

Il processore Octa-core e la RAM da 4 GB garantiscono prestazioni fluide e veloci, mentre la memoria interna da 128 GB offre spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file e applicazioni. Inoltre, la batteria da 4500 mAh garantisce un’ottima autonomia, che ti consente di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza doverlo ricaricare.

Il Samsung Galaxy A54 5G Lime è dotato anche di molte altre funzionalità avanzate, tra cui la connettività 5G, il riconoscimento facciale, il lettore di impronte digitali, la ricarica rapida e molto altro ancora.

Insomma se stai cercando un nuovo smartphone di alta qualità a un prezzo conveniente, non perdere l’occasione di acquistare il Samsung Galaxy A54 5G Lime su Amazon con uno sconto del 33%, quindi a soli 329 euro. Non aspettare troppo a lungo, l’offerta potrebbe finire presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.