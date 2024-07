CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy A25: prezzo TOP su Amazon (-39%)

Samsung è un’azienda leader e premium nell’ambito della produzione di smartphone e non solo, in ogni settore e per ogni fascia di mercato e oggi, su Amazon, il suo Galaxy A25 viene messo in sconto del 39% e venduto a 225€.

Maxi sconto del 39% sul Samsung Galaxy A25

Il Samsung Galaxy A25 è un dispositivo che si distingue per il suo display Super AMOLED da 6,5″, che offre dettagli straordinari e colori intensi con una luminosità fino a 1000 nit. Grazie a Vision Booster, la visibilità è ottimale anche all’aperto, mentre la funzione Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa, proteggendo la tua vista durante l’uso prolungato.

La tripla fotocamera posteriore è un altro punto di forza di questo smartphone. La fotocamera principale da 50MP cattura immagini ad alta risoluzione e video cinematografici con una frequenza di campionamento di 500 Hz. Inoltre, la fotocamera anteriore da 13MP è perfetta per immortalare i tuoi selfie più belli, garantendo scatti nitidi e dettagliati.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Galaxy A25 non delude. Il potente processore Exynos 1280, insieme a 8GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 256GB, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD, assicura velocità e capacità di memoria eccezionali. Inoltre, la connettività 5G ti permette di navigare e scaricare contenuti alla massima velocità.

La batteria da 5.000 mAh del Galaxy A25 garantisce un’autonomia straordinaria, mentre la Ricarica Ultra-Rapida ti consente di ricaricare il dispositivo rapidamente, mantenendoti sempre attivo e in movimento. Il design minimale ed elegante del Galaxy A25 è un’ulteriore attrattiva.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A25 viene scontato del 39% per un costo totale e finale d’acquisto di 225€.

