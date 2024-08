CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy A05s: offerta choc su Amazon

Samsung è un’azienda che offre il massimo della qualità per ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, il Galaxy A05s viene messo in offerta con sconto del 33% e viene venduto a 119,89€.

Scheda tecnica e d’utilizzo del Samsung Galaxy A05s

Il Samsung Galaxy A05s offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie al suo ampio display FHD+ da 6,7 pollici. Perfetto per giochi e contenuti multimediali, garantisce immagini nitide e fluide, rendendo ogni attività ancora più immersiva. La tripla fotocamera posteriore è ideale per catturare ogni dettaglio: una fotocamera grandangolare da 50 MP per scatti nitidi, una fotocamera macro da 2 MP per primi piani dettagliati e una fotocamera di profondità da 2 MP per ritratti perfetti. Anche i selfie non sono da meno, grazie alla fotocamera frontale da 13 MP.

Le prestazioni del Galaxy A05s sono garantite dal potente processore Snapdragon 680, che assicura fluidità e velocità durante il gaming, la visione di contenuti e la navigazione sui social media. Questo smartphone è pensato per offrire un’esperienza senza interruzioni, anche nelle situazioni più impegnative.

Il lettore di impronte digitali laterale garantisce un livello di sicurezza superiore, permettendo di sbloccare il telefono in modo rapido e sicuro. Inoltre, il jack da 3,5 mm è perfetto per collegare i tuoi auricolari e goderti la tua musica preferita senza bisogno di adattatori.

Infine, la batteria da 5.000 mAh offre una lunga durata, consentendoti di sfruttare al massimo le tue giornate senza dover preoccuparti di ricaricare frequentemente. Che tu stia guardando film in streaming, giocando o semplicemente navigando, il Galaxy A05s ti accompagnerà a lungo.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A05s viene messo in promo con sconto del 33% per un costo finale d’acquisto di 119,89€.

