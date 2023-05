CROLLA IL PREZZO del Robot da cucina Bosch più DESIDERATO DEL MOMENTO

Aspiranti chef, fatevi avanti! Amazon ha lanciato una mega promozione sul robot da cucina più desiderato del momento! Parliamo del Bosch MultiTalent 3, oggi in offerta bomba con uno sconto pazzesco del 42%.

Questo vuol dire che potrete acquistarlo al prezzo scontato di soli 109,53€, risparmiando ben 80 euro sul prezzo di listino. Questo elettrodomestico da cucina è un vero e proprio affare quindi non fatevelo scappare! La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Bosch MultiTalent 3: le mille funzionalità del robot da cucina top di gamma

Il Bosch MultiTalent 3 è un robot da cucina potente e versatile, dotato di un motore da 800 W, che ti permette di affettare, grattugiare, tritare e impastare con facilità.

Grazie al suo design compatto e alla sua grande capacità di lavorazione, potrai utilizzarlo per preparare piatti per tutta la famiglia senza dover preoccuparti della quantità.

Questo gioiellino della Bosch presenta una serie di funzionalità avanzate, come la funzione Pulse, che ti consente di controllare il grado di tritatura degli alimenti, e la funzione EasyArmLift, che ti permette di sollevare il braccio del robot con facilità per sostituiregli accessori.

L’elettrodomestico dispone di accessori di alta qualità, come la lama in acciaio inossidabile, il disco per grattugiare e affettare, il disco per impastare e il frullatore in vetro. Inoltre, grazie alla sua facile pulizia e alle sue parti lavabili in lavastoviglie, la pulizia del robot da cucina sarà sempre un gioco da ragazzi.

Finalmente potrai preparare piatti deliziosi per tutta la famiglia in modo rapido e semplice e anche i principianti si divertiranno a sperimentare ricette sempre diverse. Ad oggi il Bosch MultiTalent 3 è in offerta bomba con uno sconto pazzesco del 42%. Questo vuol dire che potrai acquistarlo al prezzo scontato di soli 109,53€, risparmiando ben 80 euro. L’offerta è a tempo limitato quindi fai in fretta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.