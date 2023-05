CROLLA IL PREZZO del Motorola moto g32: corri su Amazon!

Avete mai sognato di avere un dispositivo all’avanguardia, potente, con un prezzo incredibilmente accessibile? Se la risposta è sì, allora l’offerta che abbiamo scoperto per voi su Amazon renderà i vostri sogni realtà! Immaginate di poter acquistare il Motorola Moto g32, uno degli smartphone più performanti del momento, a soli 139,90€, con uno sconto del 39%!

E se pensate che questo non sia abbastanza, vi diamo una notizia ancora migliore: con l’acquisto di questo smartphone, avrete diritto a un coupon di sconto del 50% su Norton 360 Deluxe, uno dei migliori software di sicurezza per proteggere il vostro dispositivo da qualsiasi minaccia online. Una doppia offerta incredibile che non potete assolutamente farvi scappare!

Motorola moto g32: caratteristiche e specifiche tecniche dello smartphone

Permetteteci di darvi una panoramica più dettagliata delle specifiche tecniche del Motorola Moto g32. Questo smartphone vanta un processore Qualcomm Snapdragon molto potente, perfetto per il multitasking senza alcuna interruzione.

Dispone di uno schermo da 6,5 pollici con una risoluzione Full HD+ che offre un’esperienza visiva nitida e colorata. La batteria da 5000 mAh garantisce una durata impressionante, permettendovi di utilizzare il vostro dispositivo tutto il giorno senza dovervi preoccupare di ricaricare. Per quanto riguarda la fotocamera, il Motorola Moto g32 offre una fotocamera posteriore da 48 MP e una frontale da 13 MP, che vi consentiranno di scattare foto incredibili e fare videochiamate di alta qualità.

Procedendo con l’ordine potrete usufruire anche di un coupon di sconto del 50% su Norton 360 Deluxe, un software di sicurezza all-in-one che protegge il vostro dispositivo da virus, malware, spyware e altre minacce online. Con questo, potrete navigare su Internet senza preoccupazioni, sapendo che il vostro dispositivo è protetto.

Ad oggi il Motorola Moto g32, uno degli smartphone più performanti del momento, è disponibile su Amazon a soli 139,90€ con uno sconto bomba del 39%. Si tratta di un’offerta incredibile che non dovete farvi scappare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.