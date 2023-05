CROLLA IL PREZZO del Motorola moto e32: solo per OGGI

È ora di rinnovare il tuo smartphone? Sei nel posto giusto! Oggi ti consigliamo il Motorola Moto E32, disponibile su Amazon a soli 109,99€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 179,99€.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Motorola Moto E32: tutte le spcifiche tecniche dello smartphone

Il Motorola Moto E32 è uno smartphone di fascia media che offre prestazioni elevate e un’esperienza utente eccellente.

Dotato di un display HD+ da 6,2 pollici e di un processore Octa-core Qualcomm Snapdragon 632, questo smartphone è ideale per chiunque cerchi un dispositivo veloce, affidabile e versatile per le proprie esigenze quotidiane.

Inoltre, il Motorola Moto E32 offre una fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED, che ti permette di scattare foto e video di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera frontale da 5 MP è perfetta per selfie e videochiamate, mentre la batteria da 3.000 mAh garantisce un’autonomia sufficiente per tutta la giornata.

Il dispositivo è anche dotato di un lettore di impronte digitali posteriore, che ti permette di sbloccare il dispositivo in modo rapido e sicuro. La memoria interna da 32 GB espandibile fino a 512 GB offre tutto lo spazio di arichiviazione di cui hai bisogno. In più, il suo design elegante e la sua costruzione robusta lo rendono un prodotto resistente e duraturo.

Insomma, il Motorola Moto E32 è in grado di soddisfare ogni tua esigenza sia a lavor che nell’intrattenimento quotidiano. Ad oggi lo smartphone è disponibile su Amazon a soli 109,99€, con uno sconto del 39%. La spedizione è gratuita ma la promozione è a tempo limitato quindi corri a fare il tuo ordine!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.