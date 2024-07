CROLLA IL PREZZO del Motorola G84 con lo sconto del Prime Day

Motorola ha una lunga tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 35% sul suo G84 per un costo totale e finale di 195€.

Risparmia il 35% sul Motorola G84

Il Motorola G84 si distingue per le sue caratteristiche avanzate che lo rendono un dispositivo completo per ogni esigenza. La fotocamera principale da 50 MP Ultra Pixel è dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine, consentendo di catturare foto nitide anche in condizioni di scarsa luminosità e di registrare video fluidi e stabili. Questo sistema assicura che ogni scatto e ripresa sia di alta qualità, con dettagli chiari e ben definiti.

Il display pOLED da 6.5 pollici offre un’esperienza visiva immersiva e cinematografica. Con un elevato contrasto e una ricca gamma di colori realistici, ogni immagine e video prende vita sullo schermo, garantendo un’esperienza visiva sorprendente per i contenuti multimediali e di gioco.

L’audio del Motorola G84 è altrettanto impressionante, grazie alla tecnologia Dolby Atmos e all’Audio spaziale Motorola. Gli altoparlanti stereo e l’audio in alta risoluzione offrono una qualità sonora multidimensionale, permettendoti di cogliere ogni dettaglio e di immergerti completamente nella tua musica, nei film e nei giochi preferiti.

Con il processore Snapdragon 695, il Motorola G84 offre prestazioni 5G all’avanguardia. Questo potente chip con frequenze fino a 2.2 GHz assicura una navigazione veloce e reattiva, ideale per l’utilizzo quotidiano e per le attività più esigenti. La ricarica TurboPower 30W e la batteria da 5000 mAh garantiscono un’autonomia eccezionale.

Su Amazon, oggi, il Motorola G84 viene scontato del 35% per un costo totale e finale d’acquisto di 195€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.