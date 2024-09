CROLLA IL PREZZO del Motorola G14: 44% di sconto attivo + COUPON

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, è presente una doppia offerta sul Motorola G14: sconto del 44% attivo + 5€ con il codice PSPRSETT24 per un costo finale di 106,90€.

Ecco le caratteristiche del Motorola G14

Il Motorola G14 è uno smartphone Android di alto livello, progettato per offrire un’esperienza d’uso eccellente, soprattutto per gli amanti della fotografia. Grazie al display touchscreen da 6,5 pollici, questo dispositivo si colloca ai vertici della sua categoria, offrendo una risoluzione di 1600×720 pixel che garantisce immagini nitide e vivaci.

Dal punto di vista delle funzionalità, il Motorola G14 non lascia nulla al caso. Supporta la connettività LTE 4G, assicurando un trasferimento dati rapido e una navigazione su internet fluida. Non mancano inoltre la connettività Wi-Fi e il GPS, rendendolo un dispositivo completo per qualsiasi esigenza quotidiana.

Uno dei punti di forza di questo smartphone è sicuramente la fotocamera da 50 megapixel, che permette di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel. I video possono essere registrati in Full HD a 1920×1080 pixel, offrendo un’esperienza multimediale avanzata e senza compromessi.

Con uno spessore di soli 8mm, il Motorola G14 si distingue per il suo design sottile ed elegante, rendendolo non solo pratico da maneggiare, ma anche esteticamente gradevole. Motorola G14 è uno smartphone che si distingue per la qualità dell’imaging, la fluidità di utilizzo e il design raffinato, ponendosi come una scelta ideale per gli utenti più esigenti in termini di prestazioni e multimedialità.

