CROLLA IL PREZZO del formidabile Robot Xiaomi 2-in-1: solo per OGGI!

Ecco una notizia che sicuramente allieterà gli appassionati di tecnologia e chiunque cerchi una soluzione intelligente per la pulizia della casa. Siete pronti? Il famoso Xiaomi Robot Vacuum S12, aspirapolvere e lavapavimenti, è ora in vendita su Amazon a un prezzo inimmaginabile: solo 269,99€ grazie ad uno sconto formidabile del 25%.

Finalmente non dovrete più spezzarvi la schiena e la vostra pulizia domestica avrà di sicuro un tocco di efficienza in più. La spedizione è gratuita ed è possibie effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Casa pulita in un attimo con il Robot Vacuum S12 di Xiaomi

Il Robot Vacuum S12 di Xiaomi è noto per le sue straordinarie specifiche tecniche. È un dispositivo 2 in 1, in grado di aspirare e lavare i pavimenti, garantendo risultati impeccabili. È dotato di una potente batteria che assicura fino a 2 ore di pulizia continua, permettendoti di pulire la tua intera casa con una sola carica.

L’S12 ha un sistema di navigazione intelligente che permette al robot di mappare l’intera casa e di pulire in modo efficiente e sistematico, evitando ostacoli e cadute. Il dispositivo è anche dotato di un sistema di filtrazione ad alta efficienza che cattura fino al 99% di allergeni e polvere, rendendo l’aria di casa tua più pulita e sicura.

Ma quello che veramente distingue questo robot aspirapolvere è la sua capacità di essere controllato in remoto tramite un’app. Sì, potete programmare la pulizia, monitorare l’andamento e persino impostare aree no-go direttamente dal vostro smartphone.

La funzionalità di lavaggio dei pavimenti del S12 è un ulteriore vantaggio. Il robot è equipaggiato con un serbatoio d’acqua intelligente che distribuisce l’acqua in modo uniforme, garantendo un lavaggio accurato senza danneggiare i vostri pavimenti. Il livello d’acqua può essere regolato in base alle vostre esigenze specifiche, per una pulizia personalizzata.

E non preoccupatevi dei tappeti o delle superfici più delicate! L’S12 rileva automaticamente il cambio di superficie e si regola di conseguenza, evitando di danni i tuoi preziosi mobili o tappeti. Può addirittura rilevarsi quando è in prossimità delle scale, evitando incidenti e danni.

Ad oggi lo Xiaomi Robot Vacuum S12, aspirapolvere e lavapavimenti, è in vendita su Amazon a soli 269,99€ grazie ad uno sconto formidabile del 25%. Fai in fretta, l’offerta è limitatissima!

