CROLLA IL PREZZO degli Echo Buds con Alexa integrata: ancora per POCHE ORE

Amazon ha appena lanciato un’offerta incredibile che non si era mai vista! Le cuffie Echo Buds di seconda generazione sono in promozione a soli 74,99€, con un incredibile sconto del 46%!

I dispositivi super potenti sono disponibili con un risparmio di ben 65 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma attenzione, la promozione è a tempo limitato e gli articoli a disposizione sono pochissimi quindi non c’è tempo da perdere!

Echo Buds di seconda generazione: ore di musica no-stop con Alexa integrata

Le cuffie Echo Buds di seconda generazione offrono un’esperienza audio eccezionale grazie alle loro specifiche tecniche di ultima generazione.

Con un’autonomia di 5 ore per ascolto musicale e 4 ore per chiamate, e un’estensione fino a 20 ore grazie alla custodia di ricarica, potrai goderti la tua musica preferita e le chiamate in tutta comodità. Inoltre, il sistema di cancellazione del rumore attivo, sviluppato in collaborazione con Bose, ti permette di immergerti completamente nella tua musica, bloccando i rumori esterni indesiderati.

Le cuffie sono inoltre dotate di sensori di prossimità e accelerometri per una gestione intelligente delle chiamate e della riproduzione musicale. Grazie all’integrazione con Alexa, avrai sempre a disposizione l’assistente vocale di Amazon per controllare la tua musica, le tue notifiche e molto altro ancora. Infine, le cuffie Echo Buds di seconda generazione sono resistenti all’acqua e al sudore (IPX4), il che le rende ideali per l’utilizzo durante gli allenamenti o in condizioni climatiche avverse.

Goditi un’esperienza audio di alta qualità con le cuffie Echo Buds di seconda generazione! Oggi sono in promozione a soli 74,99€, con un incredibile sconto del 46%! Ma attenzione, la promozione è a tempo limitato e gli articoli a disposizione sono pochissimi quindi non c’è tempo da perdere!

