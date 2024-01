CROLLA del 50%: Fitbit Inspire 2 è la tua occasione di benessere e fitness!

In assoluto il migliore nel suo settore, ovvero quello dei fitness tracker: stiamo parlando dell’unico e inimitabile Fitbit, che nella sua versione Inspire2 oggi costa solamente 49,99€. Sì, non è un sogno: questo prezzo ribassato del 50%, ovvero della metà, è un’esclusiva Amazon che non durerà a lungo. Quindi, perché non approfittarne?

Il prezzo crolla da 100€ a soli 49,99€ per donarti un anno di benessere e fitness grazie alla prova gratuita del servizio Fitbit Premium, che si va ad aggiungere alle funzioni di base come rilevazione continua del battito cardiaco, registrazione dell’attività aerobica della giornata, strumenti per aiutarti a dormire meglio e una batteria super duratura cche ti farà dimenticare di ricaricarlo per ben 10 giorni.

Tracker sottile ma super preciso

Ogni attività della giornata può aiutarti a raggiungere i tuoi obbiettivi: con Fitbit Inspire 2 registrerai passi, distanza, attività oraria e calorie bruciate, il tutto in un unico piccolo dispositivo. Ma c’è di più: con questa offerta incredibile e mai vista prima, avrai accesso per un anno in maniera gratuita a Fitbit Premium, l’app che trasforma le statistiche che rilevi al polso in consigli personalizzati per la tua salute. Giochi, sfide, sessioni di mindfulness e tanto altro ancora per migliorare la tua vita quotidiana.

Non solo il movimento, ma anche il ripopso: con Fitbit Inspire 2 scopri come cambiare le abitudini può migliorare il sonno. Segui una routine regolare, ascolta tracce audio rilassanti e scopri quanto un buon sonno ristoratore posso cambiarti la giornata. In breve, Fitbit ti aiuta nell’attività, nella gestione dello stress, nella nutrizione e anche nel sonno… perché ognuna di queste cose è strettamente collegata all’altra!

Insomma, ma ci stai ancora pensando? Uno sconto del 50% non ricapiterà più: acquista Fitbit Inspire 2 a soli 49,99€ su Amazon.

