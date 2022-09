Creative è tra le migliori aziende in circolazione in fatto di periferiche audio (principalmente schede audio). Forse sarà sfuggito ai più, ma la società di Singapore si è lanciata anche nel mercato degli auricolari wireless e i suoi Outlier Air V3 – resistenti al sudore, con riduzione attiva del rumore e altre interessanti specifiche – sono in offerta a 34,99 euro. E considera che il prezzo di listino 67,62 euro…

La Modalità Ambiente completamente regolabile ti consente di controllare la quantità di suono circostante che entra nelle orecchie in modo da essere consapevole di ciò che sta accadendo intorno a te o intrattenere veloci conversazioni senza dover rimuovere gli auricolari. Quando vuoi rimanere concentrato, Riduzione Attiva del Rumore utilizza microfoni feedforward in ciascun auricolare per ridurre il rumore proveniente dall’ambiente circostante

Capacità di 10 ore per carica e 40 ore in totale (con custodia di ricarica). La custodia di ricarica è anche abilitata alla ricarica wireless e compatibile con Qi, quindi puoi posizionarla sul tuo pad di ricarica esistente o collegarla usando il cavo USB-C fornito

La tua voce sarà più chiara agli altri durante le chiamate e puoi utilizzare anche i tuoi assistenti vocali preferiti. Gli auricolari dispongono di un totale di quattro microfoni per una migliore ricezione della voce. La chiamata dual-voice ti consente di ascoltare da entrambi gli auricolari quando rispondi alle chiamate o ai comandi di Siri / Assistente Google. Puoi anche utilizzare entrambi gli auricolari per fare lo stesso senza dover mettere mano allo smartphone

I sensori tattili sui Creative Outlier Air V3 reagiscono in modo intuitivo per attivare i comandi touch per una riproduzione e controllo delle chiamate senza sforzi, anche personalizzabili tramite la nostra app Creative; assegna le tue funzioni preferite ai controlli, che si tratti di un doppio tocco o di un tocco lungo per saltare i brani o per attivare gli assistenti vocali

Aspettati una migliore affidabilità con la connessione Bluetooth 5.2. I driver migliorati in Bio-cellulosa da 6mm, insieme ai codec audio AAC e SBC, offrono un’eccellente riproduzione audio per alti dettagliati, medi ben bilanciati e bassi coinvolgenti. Inoltre, le Creative Outlier Air V3 sono anche resistenti all’acqua e al sudore con certificazione IPX5.

