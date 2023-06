Crea e archivia TUTTI I DISCHI che vuoi con il Masterizzatore esterno IN OFFERTA

Masterizzare tutti i CD e i DVD che vuoi sarà un gioco da ragazzi con questo dispositivo multifunzionale e super prestante. Parliamo del masterizzatore esterno Froibetz, oggi disponibile su Amazon a soli 16,99€ con uno sconto del 26%.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questo è il momento perfetto per acquistarlo e risparmiare su un prodotto di alta qualità che ti servirà per creare e archiviare i tuoi dischi preferiti.Ma fai in fretta, l’offerta sta per scadere!

Masterizzatore esterno Froibetz: le funzionalità del dispositivo e come utilizzarlo

Il masterizzatore Froibetz è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, Mac e Linux.

Ha una velocità di scrittura fino a 24x per i CD e 8x per i DVD, il che significa che puoi masterizzare un CD in soli 4 minuti e un DVD in soli 8-10 minuti. Inoltre, ha un buffer di memoria di 2 MB, che garantisce un’esperienza di masterizzazione fluida e senza intoppi.

Il masterizzatore Froibetz è anche dotato di tecnologia anti-scossa, che previene gli errori di lettura e scrittura durante l’utilizzo del dispositivo. In più, ha un design compatto e portatile, che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Puoi usarlo per masterizzare CD e DVD di dati, film, musica e molto altro ancora.

Il Froibetz è anche molto facile da usare, con un’interfaccia user-friendly che ti permette di masterizzare i tuoi dischi in pochi semplici passaggi. Ovviamente il dispositivo è compatibile con la maggior parte dei software di masterizzazione, il che significa che potrai utilizzarlo con il tuo programma preferito senza problemi.

Con una velocità di scrittura rapida, tecnologia anti-scossa e design portatile, questo dispositivo soddisferà tutte le tue esigenze di masterizzazione. Ad oggi il masterizzatore esterno Froibetz è disponibile su Amazon a soli 16,99€ con uno sconto del 26%. Non perderti un’occasione così conveniente!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.