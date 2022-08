Cover Rugged + Pellicola: super protezione per iPad mini

Con quel che costa iPad mini (mini nelle dimensioni, ma non tanto nel prezzo) non sorprende che gli utenti vogliamo proteggerlo il più possibile. E con questa combo Cover Rugged + pellicola in vetro temperato, iPad mini è praticamente blindato.

Entrambe di Spigen, produttore molto noto, sia la Cover Rugged Armor per iPad mini 6 che la pellicola in vetro temperato per iPad Mini 6 costano 19,99€.

La pellicola per iPad mini è dotata di una durezza 9H, il che significa che resisterà a graffi e urti molto facilmente; inoltre, la confezione include un vassoio di installazione che permette di installarla perfettamente. Il prodotto è compatibile con iPad Mini 6 2021 da 8.4 Pollici e costa solo 19.99€ incluse spedizioni.

La Spigen Cover Rugged Armor invece è fatta in TPU flessibile con cuscinetti ad aria agli angoli e design a ragnatela sul lato interno che assorbono con maggiore efficienza eventuali urti; e i bordi rialzati proteggono schermo e fotocamera. Inchiavardato in questa cover, qualunque iPad mini diventa eterno. In più, include l’incavo per il Touch ID e l’alloggiamento per Apple Pencil.

Se poi si aggiunge pure il vetro protettivo, ecco che iPad mini è dentro una botte di ferro. Come detto, si tratta di prodotti di elevata qualità, e dunque una garanzia di durevolezza.