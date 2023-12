Cover iPhone 12 Pro Max antiurto a SOLI 8,30€

Proteggi il tuo telefono da urti e cadute spendendo pochi euro! La Elago Cover iPhone 12 Pro Max in silicone liquido è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 8,30€, grazie a uno sconto del -6%. Questa è l’occasione perfetta per garantire al tuo dispositivo la sicurezza che merita senza svuotare il portafoglio.

Cover iPhone 12 Pro Max a soli 8,30€ su Amazon

La Elago Cover non è solo un accessorio, ma una dichiarazione di stile e sicurezza. Realizzata con silicone liquido premium, questa custodia offre una sensazione morbida e una presa comoda, riducendo il rischio di cadute accidentali. La sua finitura opaca antiscivolo non solo aggiunge un tocco di classe al tuo iPhone, ma garantisce anche una presa sicura in ogni situazione.

Ma non finisce qui! La cover vanta una struttura durevole a 3 strati, combinando silicone liquido, PC rigido e una fodera in morbida microfibra. Questa combinazione non solo previene graffi, ma fornisce anche una protezione antiurto superiore. Con una lunetta rialzata di 1.2mm, lo schermo e la fotocamera del tuo iPhone saranno al sicuro da graffi e contatti diretti con superfici.

La praticità è un altro punto di forza di questa custodia. Grazie al suo materiale di fondo in silicone liquido, l’inserimento e la rimozione del telefono sono estremamente facili. Inoltre, la cover è perfettamente compatibile con il caricabatterie MagSafe, permettendoti di caricare il tuo iPhone 12 Pro Max senza alcun ostacolo.

In conclusione, la Elago Cover in silicone liquido è più di una semplice custodia. È un investimento nella durata e nell’estetica del tuo iPhone 12 Pro Max. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare questa cover di alta qualità a un prezzo eccezionale. Visita Amazon oggi stesso e proteggi il tuo dispositivo con stile e sicurezza. Ricorda, un’offerta così non dura per sempre!