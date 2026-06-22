Costano meno di 200 euro e sono ricercatissimi: i 2 smartphone perfetti per qualità-prezzo

Il mercato degli smartphone Android continua a muoversi a una velocità impressionante. Ogni mese arrivano nuovi modelli, aggiornamenti software e ribassi di prezzo.

Per questo scegliere il telefono giusto non significa necessariamente acquistare l’ultimo arrivato, ma trovare il miglior equilibrio tra prestazioni, autonomia, fotocamera e supporto nel tempo.

Le classifiche aggiornate di settore mostrano come nel 2026 ci siano ottime opportunità in ogni fascia di prezzo, dai modelli entry-level sotto i 150 euro fino ai dispositivi premium che superano i 1.000 euro.

Chi dispone di un budget limitato oggi può comunque portarsi a casa uno smartphone completo. Nella fascia sotto i 150 euro spiccano dispositivi come Samsung Galaxy A16, HONOR 400 Smart e Redmi Note 14 5G, modelli che offrono schermi ampi, batterie generose e supporto software più lungo rispetto al passato.

Particolarmente interessante è il Galaxy A16, che punta molto sugli aggiornamenti Android e sulla durata nel tempo. Anche HONOR 400 Smart convince grazie a una batteria molto capiente, pensata per chi utilizza il telefono per molte ore lontano da una presa di corrente.

Per chi può spendere qualcosa in più, nella fascia tra 200 e 300 euro stanno raccogliendo consensi modelli come CMF Phone 2 Pro, Motorola Edge 60 e Samsung Galaxy A36, capaci di offrire un’esperienza d’uso molto vicina a quella dei telefoni di fascia superiore.

I modelli più equilibrati per la maggior parte degli utenti

Non tutti hanno bisogno di un top di gamma da oltre mille euro. Per navigare, utilizzare i social, scattare foto di qualità e guardare video in streaming esistono smartphone che rappresentano il vero punto di equilibrio del mercato.

Tra questi troviamo i nuovi dispositivi della serie Google Pixel, apprezzati per la pulizia del software e per gli aggiornamenti tempestivi. Anche Motorola e HONOR stanno conquistando sempre più spazio grazie a telefoni ben costruiti, con display di qualità e autonomie sempre più elevate.

Un altro elemento che oggi pesa molto nella scelta riguarda il supporto futuro. Con l’arrivo di Android 17, diversi produttori hanno esteso la durata degli aggiornamenti software, garantendo anni di sicurezza e nuove funzionalità.

Salendo di categoria si entra nel territorio dei dispositivi senza compromessi. Secondo numerose classifiche internazionali, tra i protagonisti del 2026 figurano Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, HONOR Magic 8 Pro, OnePlus 15 e Xiaomi 17 Ultra.

Il Galaxy S26 Ultra continua a essere un punto di riferimento per chi cerca una fotocamera versatile e uno schermo di altissimo livello. Il Pixel 10 Pro XL, invece, punta molto sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e sull’elaborazione fotografica. Xiaomi 17 Ultra resta uno dei cameraphone più interessanti del momento grazie alla collaborazione con Leica e alle sue avanzate capacità di zoom.

Anche OnePlus sta vivendo una stagione particolarmente positiva. Diversi esperti del settore indicano il nuovo OnePlus 15 come uno degli smartphone Android più completi dell’anno, grazie a una combinazione riuscita di prestazioni, autonomia e rapporto qualità-prezzo.

Quale smartphone Android comprare nel 2026?

La risposta dipende soprattutto dall’uso che se ne fa ogni giorno. Chi cerca affidabilità e risparmio può orientarsi verso Samsung Galaxy A16 o HONOR 400 Smart. Chi vuole il miglior equilibrio tra prezzo e prestazioni troverà ottime soluzioni nei medio gamma di Motorola, Samsung e Nothing. Per gli appassionati di fotografia, invece, Galaxy S26 Ultra, Pixel 10 Pro XL e Xiaomi 17 Ultra rappresentano alcune delle opzioni più interessanti oggi disponibili.

La vera novità rispetto a pochi anni fa è che anche gli smartphone più economici sono ormai in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze quotidiane. E questo rende la scelta più ampia, ma anche molto più interessante.