Così usano gli smartphone per rilevare droni che volano nei cieli: l'ultima tendenza è inquietante

La domanda che molti si pongono, osservandoli, è sempre la stessa: di chi sono e cosa stanno riprendendo. A questa curiosità prova a rispondere una nuova generazione di applicazioni per smartphone capaci di intercettare i segnali che i droni emettono mentre volano.

Il funzionamento si appoggia a una tecnologia chiamata identificazione remota, in inglese Remote ID, una sorta di targa elettronica che molti droni sono obbligati a trasmettere. Attraverso segnali Bluetooth o Wi-Fi, l’apparecchio comunica in tempo reale informazioni come la propria posizione, l’altitudine, la velocità, la direzione e, in molti casi, anche la posizione del pilota a terra. App come Drone Scanner, sviluppata dall’azienda Dronetag, raccolgono questi dati sfruttando direttamente l’hardware del telefono e li mostrano su una mappa, trasformando di fatto lo smartphone in un piccolo radar tascabile.

Droni rilevati dagli smartphone: cosa sta accadendo

Basta aprire l’applicazione perché compaiano i droni nel raggio di portata, ciascuno con la sua scheda di dettagli. Il raggio coperto dal solo telefono è limitato a poche centinaia di metri, ma esistono accessori dedicati che, collegati via Bluetooth, allargano la copertura fino a diversi chilometri. È una capacità che fino a poco tempo fa era riservata a sistemi professionali installati attorno ad aeroporti, carceri e stadi, e che oggi finisce nelle mani di chiunque scarichi un’app gratuita.

Proprio qui sta l’aspetto che il titolo definisce inquietante. La stessa tecnologia che permette a un cittadino di capire se un drone lo sta sorvolando può essere usata in direzione opposta, per rintracciare la posizione di chi sta pilotando. Già al momento del lancio delle prime app di questo tipo diversi osservatori avevano sollevato il timore che lo strumento potesse essere sfruttato per individuare i piloti e i loro apparecchi a scopi poco leciti. A questo si aggiunge il clima di attenzione cresciuto in Europa dopo i ripetuti avvistamenti di droni non identificati nei pressi di infrastrutture sensibili, che hanno reso il tema della sorveglianza dei cieli molto più sentito di un tempo.

Sul piano normativo, l’identificazione remota non è un optional. Nei Paesi che seguono le regole dell’agenzia europea EASA, Italia compresa, l’obbligo di trasmettere il Remote ID per molte categorie di droni è entrato in vigore e rappresenta la base su cui queste applicazioni possono funzionare. Chi vola deve quindi mettere in conto che il proprio mezzo, in molti casi, è già visibile a chiunque abbia l’app giusta. Resta il fatto che non tutti i droni trasmettono il segnale: i modelli più datati o quelli manomessi possono sfuggire al rilevamento, lasciando aperto un margine di incertezza che la tecnologia, per ora, non riesce a colmare del tutto.