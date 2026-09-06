Così trasformi un vecchio smartphone in un vero e proprio computer

Se ne è tornati a parlare nella community tech tra fine luglio e inizio agosto 2026, soprattutto tra chi cerca un modo per recuperare dispositivi finiti nei cassetti. Va detto subito: non diventa un vero PC Windows. Gli stessi sviluppatori invitano alla prudenza, perché compatibilità, prestazioni e stabilità cambiano parecchio da un modello all’altro. Ma per chi vuole rispolverare vecchi titoli o qualche applicazione desktop, la strada esiste.

Winlator non installa Windows su Android. E non ricrea da zero l’hardware di un computer, come facevano in passato soluzioni più pesanti e lente, da Bochs a Limbo. Il progetto usa Wine, il noto strato di compatibilità del mondo Linux, insieme a Box86 e Box64, che traducono al volo le istruzioni pensate per processori x86 e x64 in comandi leggibili dai chip ARM degli smartphone. In parole semplici: il telefono non “si finge” un PC completo. Traduce quello che serve, quando serve.

La parte grafica funziona con la stessa logica. Strumenti come DXVK e VKD3D trasformano le chiamate DirectX nelle API Vulkan, supportate da molte GPU Android recenti. È questo passaggio, non sempre semplice, che permette a diversi giochi Windows di partire in locale sullo smartphone. “Non è magia, è traduzione”, ripetono spesso gli utenti nelle discussioni tecniche su GitHub e XDA Developers. E infatti i limiti ci sono: ogni gioco può comportarsi in modo diverso, anche su telefoni simili.

Snapdragon, Adreno e RAM: i requisiti che fanno davvero la differenza

Per usare Winlator su Android non serve per forza uno smartphone appena uscito. Però il risultato cambia molto se il dispositivo monta un processore Qualcomm Snapdragon e una GPU Adreno. Questa coppia, secondo le indicazioni della community e degli sviluppatori, lavora meglio con i driver grafici Turnip, spesso decisivi per avere giochi più stabili. Su chip MediaTek o Samsung Exynos l’app può comunque funzionare, ma la compatibilità è meno prevedibile.

Uno smartphone Android usato come mini PC, collegato a monitor, tastiera e mouse per avviare app in stile Windows.

Conta anche la memoria. Uno smartphone con almeno 6 GB di RAM è una base sensata da cui partire. I modelli con Snapdragon di fascia alta, come quelli della serie 8, danno invece più margine. Serve poi spazio libero: alcuni vecchi giochi PC occupano pochi gigabyte, altri richiedono installazioni più pesanti. Un telefono dimenticato in un cassetto, magari con una batteria ancora in buono stato, può bastare per fare qualche prova. Senza aspettarsi, però, le prestazioni di un notebook moderno.

Container, risoluzione e driver: dove si decide buona parte del risultato

Dopo aver scaricato l’APK di Winlator dal repository GitHub del progetto — l’app non si trova sul Google Play Store — bisogna installarlo tramite sideload e creare un container, cioè l’ambiente in cui gireranno le applicazioni Windows. È qui che si gioca molto della riuscita. Una risoluzione come 960×544 pixel viene spesso consigliata perché alleggerisce il lavoro della GPU senza rovinare troppo l’immagine. Un compromesso, certo. Ma spesso utile.

Nel container si scelgono anche i driver grafici e il wrapper DirectX. Sui dispositivi con GPU Adreno, di solito, la scelta più indicata è Turnip. Sugli altri smartphone si può provare VirGL. Per la compatibilità generale c’è WinD3D; per molti giochi DirectX 9, 10 e 11 spesso rende meglio DXVK; per i titoli basati su Direct3D 12 entra in gioco VKD3D. Alcuni classici, come quelli della serie Command & Conquer, possono migliorare con wrapper dedicati come CNC DDraw. Tastiera e mouse Bluetooth, oppure un controller, rendono poi tutto meno scomodo rispetto ai soli comandi touch.

Giochi compatibili, DRM e perché spesso conviene passare da GOG

I risultati migliori con Winlator arrivano dai giochi 2D e dai titoli 3D di qualche generazione fa. Secondo i test pubblicati dalla community e ripresi da XDA Developers, giochi come Hollow Knight, Deus Ex, F.E.A.R. e Dead Space 2008 possono raggiungere frame rate giocabili su smartphone configurati bene. Su dispositivi con Snapdragon 8 Gen 3, in alcuni casi, si può arrivare anche a 60 fotogrammi al secondo. Non è una garanzia, però. Basta un driver diverso, o una versione di Wine meno adatta, e il risultato cambia.

Il problema più spinoso resta quello dei DRM e dei launcher. I giochi legati a Steam, Epic Games Store, sistemi anti-cheat o connessioni permanenti possono non partire, bloccarsi all’avvio o richiedere passaggi più complessi. Per questo molti utenti preferiscono GOG, piattaforma nota per distribuire giochi senza DRM: si installano più facilmente, si copiano nel container e di solito danno meno grattacapi. Winlator, in sostanza, non prende il posto di un PC da gaming. Però può trasformare un vecchio Android in una piccola macchina utile per riscoprire una parte del catalogo Windows.